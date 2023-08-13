قندوسي يقترب من تجربة جديدة في مصر

تحاول إدارة نادي الأهلي المصري، الضغط على لاعبها الجزائري، أحمد قندوسي، من أجل دفعه إلى الرحيل، والاستفادة من إجازته للتعاقد مع مهاجم أجنبي.

وكشف موقع “أهلي أون لاين” المهتم بأخبار الفريق المصري. بأن مسؤولي الأخير، طالبوا من قندوسي، حسم ملف إعارته في الساعات القادمة، وعدم الانتظار أكثر من ذلك.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن مدير التعاقدات بنادي الأهلي. أمير توفيق، عقد اجتماعا مع قندوسي، من أجل حسم إعارته لصفوف سيراميكا كليوباترا المصري.

مضيفا إلى أن عرض سيراميكا، يبقى الأفضل بالنسبة للاعب وفاق سطيف السابق. في ظل اشتراطه الحصول على نفس الراتب السنوي الذي يتقاضاه في الأهلي مقابل الموافقة على الرحيل لأي ناد آخر.

كما أكد الموقع المقرب من نادي الأهلي، بأن قندوسي، رفض العودة إلى الجزائر، واستجاب لرغبة المدرب مارسيل كولر في الخروج معارا لأي ناد مصري.