قندوسي يرفض العودة إلى البطولة الجزائرية

رفض اللاعب السابق لوفاق سطيف، ونادي الأهلي المصري الحالي، أحمد قندوسي، مقترح العودة إلى البطولة الجزائرية، وهو الذي يتواجد محل أطماع البطل شباب بلوزداد.

وأوضحت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء، بأن إدارة الأهلي، تنتظر رأس المدرب مارسيل كولر، بشأن بقاء قندوسي بعد تلقيه عروضا للانضمام إلى بعض الأندية في مقدمتها شباب بلوزداد.

كما أشارت نفس المصادر، إلى أن إدارة الفريق المصري، تبحث الموافقة على رحيل قندوسي من أجل الحصول على فرصة للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد بعد رحيل اللاعب البرازيلي برونو سافيو عن الفريق.

غير أن نفس التقارير، أكدت بأن قندوسي أخبر إدارة نادي الأهلي برفضه العودة إلى الدوري الجزائري مع شباب بلوزداد احتراما لجماهير فريقه السابق وفاق سطيف الذي غادره جانفي الماضي.

موضحة بأن قندوسي، عبر عن نيته في البقاء في القلعة الحمراء في ظل الثقة التي يحظى بها من المدرب مارسيل كولر.