قندوسي يمضي رسميا للأهلي المصري وسيغادر المنتخب إلى المغرب

كشفت مصادر النهار أونلاين، اليوم السبت، عن توصل إدارة وفاق سطيف لاتفاق رسمي مع الأهلي المصري بخصوص لاعبها أحمد قندوسي، وإمضاءه على العقد.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن لاعب الخضر قندوسي، قد سيغادر الشان، للإلتحاق بنادي الأهلي المصري.

وتواجد مستشار رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب في العاصمة اليوم السبت من أجل حسم الصفقة وانهاء كل الاجراءات المتعلقة بالعقد.

وسيلتحق اللاعب أحمد قندوسي، ناديه الجديد الأهلي بالمغرب، تحسبا للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي سيكون قندوسي معنيا بالمشاركة في اللقاء الثاني.