قنصلية الجزائر بميلانو .. فتح صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المتوفين في الخارج

أعلنت القنصلية العامة للجزائر بميلانو عن فتح حساب تخصيص خاص للتكفل بجميع تكاليف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بإيطاليا إلى أرض الوطن.

وأفادت القنصلية العامة للجزائر بميلانو، اليوم السبت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، ” تنهي القنصلية العامة للجزائر بميلانو إلى علم الجالية الوطنية المقيمة بشمال إيطاليا، أنه وتطبيقا لأحكام المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 33 المؤرخة في 4 جوان 2020، فإنه تقرر فتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق التضمان لأفراد الجالية الجزائرية المتوفين في الخارج” والذي يملي التكفل على عاتق ميزانية الدولية بجميع تكاليف نقل جثامين كل الجزائريين المتوفين في الخارج إلى ارض الوطن”.

وأضافت القنصلية، أنه وفي حالة الوفاة، يرجى الإتصال بالرقم الأخضر 204 721 800 و الموجه حصريا لاستقبال المكالمات الهاتفية.

وأشارت القنصلية أنه يتم تقديم جميع المعلومات والتوضيحات حول الإجراءات الإدارية المتعلقة بنقل جثامين المواطنين الجزائريين المتوفين بالمقاطعات التسع التابعة للقنصلية العامة للجزائر بميلانو.