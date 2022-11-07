قنصلية الجزائر في مونتريال: إنشاء خلية استماع ومرافقة “رانا هنا”

قررت القنصلية العامة للجزائر في مونتريال إنشاء خدمة جديدة تحمل اسم “رانا هنا”. حسب ما جاء في البيان الصحفي للقنصلية الجزائرية في مونتريال. حيث تقدم خلية الاستماع بالقنصلية الجزائرية في مونتريال خدماتها مجانًا.

وتكمن مهمة خلية الاستماع والدعم هذه التي أنشأتها القنصلية الجزائرية في مونتريال. في تلقي شكاوى المواطنين الجزائريين في كندا وتوليها أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك ، حدد التمثيل الدبلوماسي ، في بيانه الصحفي ، أن خدماته تقدم مجانًا. وتخضع لقواعد صارمة من السرية.

وتم إنشاء خلية الاستماع والدعم هذه بفضل جهود وكلاء التمثيل الدبلوماسي. ولكن أيضًا بفضل مساعدة العديد من المتطوعين من الجالية الجزائرية. ويشتهر الأخيرون بخبراتهم في مختلف المجالات ، حسب ما كشفته القنصلية الجزائرية في مونتريال.

وتضم الخلية متدخلين من بين وكلاء القنصلية العامة ومتطوعين من الجالية الجزائرية المشهورة بمهاراتها وخبراتها في مختلف مجالات العمل. (علماء النفس ، والمحامين ، والفاعلين المجتمعيين ، إلخ). بهدف تنظيم وتقديم المساعدات النفسية والاجتماعية والقانونية لجميع المواطنين الجزائريين في كندا.