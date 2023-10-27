قوات الإحتلال تشن هجوما عنيفا على غزة 

شنت قوات الإحتلال الصهيوني مساء اليوم هجوما عنيفا جوا برا وبحرا الجمعة على قطاع غزة .

وأطلقت قوات الإحتلال صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة.

كما قصفت زوارق حربية تابع لها مواقع في قطاع غزة. وشنت الطائرات الحربية الصهيونية سلسلة غارات على وسط قطاع غزة وشرق بلدة بيت حانون.

في حين قامت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل ومكثف بإطلاق قذائف مع إستخدام رشاشات ثقيلة في استهداف مواقع شمال غربي غزة.

من جهتها طواقم الدفاع المدني واجهت صعوبة في تحديد المواقع المستهدفة لإجلاء المصابين في قطاع غزة.

وخلف القصف سقوط عدد من الشهداء والجرحى مع إصابة عددا من المنازل في شارع يافا بغزة.