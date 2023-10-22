قوات الاحتلال تنذر إدارة مستشفى القدس في غزة وتطالبها بإخلائه

قامت قوات الاحتلال الصهيوني، بإنذار إدارة مستشفى القدس في غزة وطالبته بإخلائه، للمرة الثانية في ظرف نصف ساعة.

وحسب ماكشفته مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني لقناة الجزيرة، فإن الاحتلال طلب اخلاء إخلاء 24 مستشفى في غزة.

وأضافت ذات المتحدثة، انه من المستحيل تنفيذ طلب الاحتلال بإخلاء 24 مستشفى، كما لا يمكن نقل المرضى من المستشفيات التي طلب الإحتلال إخلاءها.

وأوضح نفس المصدر، أن محيط مستشفى القدس يشهد منذ يومين قصفا عنيفا.

وناشدت مديرة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني العالم التحرك للحيلولة دون قصف الاحتلال مستشفى القدس.