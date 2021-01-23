قواعد قيادة “المخزن” تتهاوى إثر قصف “البوليزاريو” المتواصل!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لعمليات القصف التي قامت بها قواتها أمس الجمعة واليوم.

وحسب البيان العسكري الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ 72، فلقد حمل هذا الأخير تطورا مهما في هجمات اليوم السبت.

أين تم تدمير موقع قيادة تابع لقوات “المخزن” بمنطقة لعكد بقطاع المحبس.

وذلك خلال هجمات مركزة إستهدفت من خلالها مواقع تخندق القوات المغربية منذ أكثر من 10 أسابيع.

أما عن هجمات أمس الجمعة، فلقد تم قصف منطقة أمﯖلي الدشرة بقطاع آمﯖالا.

بالإضافة الى معاقل القوات المغربية بمنطقة أﯖويرة ولد أبلال بقطاع المحبس ومنطقة فدرة التمات بقطاع حوزة.

وبالرجوع الى هجمات اليوم السبت، فلقد دكت نيران الجيش الصحراوي مواقع بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

اين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة يضيف نفس البيان.

أما بقطاع المحبس، فلم تسلم منطقتي أبيرات تنوشاد ولعكد من نيران القصف الصحراوي، أين تم تدمير موقع قيادة تابع لقوات العدو كما سلف الذكر.

وبهذا تستمر قواعد القوات المغربية في السقوط، بسبب القصف الصحراوي المتواصل طيلة الأسابيع الماضية.

اين تم قبل أيام فقط تدمير قواعد للقوات “المخزنية” في منطقة حفرة اشياف، وسط سقوط حر للقواعد المغربية.

والتي عجزت قواتها البرية والجوية عن تأمينها وصد هجمات “البوليزاريو” التي دخلت يومها الـ72.