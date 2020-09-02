قوجيل: الدستور سيكرس المعنى الحقيقي للعدالة التي تمثل ميزان الدولة 

قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أن الجزائر عاشت مؤخرا فترة مهمة ونشاط مكثف من خلال الإجتماعات والقرارات المتخذة.

وأضاف قوجيل خلال افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة 2020/2021، أن الحكومة منحت أهمية كبيرة لمناطق الظل.

وأشار قوجيل إلى أن زيارة الرئيس للجامع الأعظم وإعلان تدشينه في الفاتح نوفمبر يمثل اهمية كبيرة بالنسبة لتاريخنا.

وأوضح ذات المتحدث، أن الجزائر عاشت أشهر من الوباء، ووصلنا لمرحلة نجحنا في التخفيف من مرحلة الوباء مقارنة بالدول الأخرى.

وحول تعديل الدستور قال قوجيل، أن رئيس الجمهورية فضل إشراك الجميع عوض المرور مباشرة للاستفتاء، حيث تم الوصول إلى 2500 إقتراح.

وأكد قوجيل، أن الدستور سيكرس المعنى الحقيقي للعدالة التي تمثل ميزان الدولة.

وكشف قوجيل، أن مراجعة قانون الأحزاب و الانتخابات قبل التشريعيات و المحليات المقبلة من أجل إضفاء الشرعية وتحقيق رغبة الشعب.

كما أكد أن الانتخابات يجب أن تكون شفافة وحقيقية، خاصة وأنها تمثل رغبة الشغب الشرعية من خلال المصادقة على الدستور.