قوجيل: الشباب معني بمواصلة مسيرة البناء لإعلاء صوت الجزائر

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم السبت، أن شباب الجزائر معني بمواصلة مسيرة البناء والتنمية لإعلاء صوت وكلمة الجزائر في المحافل الدولية.

وذكر قوجيل، خلال ندوة علمية دولية افتراضية تحت عنوان “مركزية الشباب في نهضة الأمم: المقاومة والتحرر والبناء …الجزائر نموذجا”، نظمها المجلس الأعلى للشباب، بنضال وتضحيات شباب ثورة التحرير الوطني ودورهم في استرجاع وتحقيق السيادة الوطنية.

كما اعتبر قوجيل، أن تأسيس المجلس الأعلى للشباب، كالتزام من رئيس الجمهورية. يعد “بمثابة انطلاقة فعلية، لضمان مساهمة الشباب من داخل وخارج الوطن. في تحقيق التنمية والازدهار والتطور في مسار الجزائر الجديدة”.

كما ثمن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، تأسيس هيئتي المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.

وقال شيخي، أن هاتين الهيأتين، يرسخان لعمل ومساهمة الشباب للقيام بالدور المنوط بهذه الشريحة الهامة في نهضة الوطن من جهة. والحفاظ على تاريخه وهويته وذاكرته الجماعية من جهة أخرى.

ودعا القائمين على المجلس “للعمل سوية من أجل وضع خطة متكاملة لإيصال الذاكرة إلى شباب اليوم”.

مشددا على ضرورة مساهمة الجميع لا سيما من مختصين في المجال، لإبراز أمجاد الماضي والحفاظ على ذاكرة الشهداء.

ومن جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفي حيداوي، أن المجلس يسعى للقيام بدوره الرامي إلى مرافقة الشباب كفاعل رئيسي في الديناميكية التي باتت تميز الجزائر اليوم وعلى أكثر من صعيد.

وأكد أن المجلس “كمؤسسة موضوعة تحت وصاية رئيس الجمهورية، ستعمل على إيصال صوت الشباب الجزائري من داخل و خارج الوطن”.

وأضاف ذات المسؤول، أن “العمل جاري لتشكيل قاعدة بيانات لكفاءات أبناء الجزائر في مختلف أقطار العالم”.