قوجيل: الشعب الجزائري سيبقى يقظاً ضد الأعداء الذين يحاولون زعزعة استقرار وأمن البلاد

قال صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أن الشعب الجزائري سيبقى يقظاً كما كان دائماً منذ ثورة نوفمبر، ضد الأعداء الذين يحاولون زعزعة استقرار وأمن البلاد.

وأكد قوجيل، في كلمته الختامية بعد المصادقة على قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية وتعديل قانون العقوبات، أن هؤلاء الأعداء، سيصطدمون بوعي الشعب الجزائري الأبي.

ومن جهة أخرى، شدد صالح قوجيل، على أهمية القانونين بالنظر للمسار المتبع منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية، في إعادة بناء الدولة وتمكينها من كل الأدوات القانونية.

وأكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أن العدالة تبقى أهم ركيزة تُبنى عليها الجمهورية الجديدة المنشودة من أجل ترسيخ ديمقراطية حقيقية، تُفضي رأساً للتأسيس لدولة الحق والقانون.

وشدّد قوجيل، على أن الدولة عملت وستعمل من أجل التمكين الفعلي لـ”حرية التعبير الحقيقية”، التي تُصان فيها كرامة الأفراد وهيبة المؤسسات.

كما عبّر صالح قوجيل، عن اعتزازه وافتخاره بالهبة التضامنية الواسعة للشعب الجزائري في هذه الجائحة.

وختم رئيس المجلس بالتعبير عن إيمانه بأن الجزائر ستخرج منتصرة – بإذن الله – من تداعيات هذه الجائحة، لتدخل مرحلة التأسيس لديمقراطية حقيقية وعميقة.

ومن جهتها، ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، كل أحكام النص المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

كما أثنت اللجنة على أحكام قانون العقوبات الذي يرمي بالدرجة الأولى إلى حماية الأمن والنظام العموميين والصحة العمومية.

ودعت اللجنة، إلى التزام الصرامة في تطبيقها لوضع حد للممارسات غير القانونية التي عرفتها بلادنا مؤخراً، ولا سيما أنها أحكام وتدابير وُضعت لمواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن.

هذا، وقد صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروعي القانونين بالإجماع، حيث تمت عملية التصويت على مشروعي القانونين بأغلبية الحاضرين بتفعيل المادة 76 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.

ويجدر التنويه، إلى أنه، وأخذا في الاعتبار للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء أزمة كورونا، فإن عملية المصادقة تمت، باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.