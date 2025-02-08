قوجيل حول أحداث ساقية سيدي يوسف: خلدها التاريخ رمزا للتضامن

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن التاريخ خلّد أحداث ساقية سيدي يوسف، رمزا لشرف التضامن والتلاحم ووحدة المصير بين الجزائر وتونس.

وغرّد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على صفحته بـ “تويتر”، بمناسبة الذكرى الـ67 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

وكتب رئيس مجلس الأمة: “67 عاما على أحداث ساقية سيدي يوسف. أرادها الاستعمار الفرنسي مجزرة للقطيعة فخلّدها التاريخ رمزا لشرف التضامن والتلاحم ووحدة المصير. وشاهد على قوة الروابط بين الشعبين الجزائري والتونسي. والتي يرعاها قائدا البلدين لترقى إلى أسمى المراتب…”.