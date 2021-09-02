قوجيل: قطع العلاقات مع المغرب كان ضروريا وواجبا

إعتبر، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن قطع العلاقات مع المغرب كان ضروريا و وواجبا

وخلال، إفتتاحه، للدورة البرلمانية قال قوجيل أن من بين الأسباب التي أدت إلى ذلك، هو إقدام نظام المخزن، على إستقبال وزير خارجية الكيان الصهيوني، الذي قام بتهديد الجزائر.

وأشار، صالح قوجيل، أن الديبلوماسية الجزائرية، يجب أن تدعم بالديبلوماسية البرلمانية، باعتبار أن البرلمان الجزائري، له علاقات وطيدة مع باقي البرلمانات على مستوى العالم.