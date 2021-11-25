قوجيل: لابد من إعادة مراجعة قانون البلديات والولايات

قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل اليوم الخميس، أنه من الضروري إعادة مراجعة قانون البلديات والولايات. والنظر في مصير البلديات في المستقبل وتحديد صلاحياتها ومهامها.

ودعا قوجيل خلال جلسة علنية لمراجعة قانون المالية 2022 بمجلس الأمة، الشعب الجزائري للإقبال على مراكز الإقتراع بعد غد السبت والإدلاء بأصواتهم الإنتخابية.

وقال رئيس مجلس الأمة، إن المواطن الجزائري أصبح “يعيف” البلديات، لأن كل شئ ينطلق من البلدية. وعليه أكد على المواطنين ضرورة المساهمة بقوة في الإنتخابات البلدية من أجل إختيار ممثليهم.

للإشارة، صادق أعضاء مجلس الامة أمس في جلسة علنية برئاسة رئيس صالح ڨوجيل على مشاريع قوانين تخص 13 أمرية رئاسية. مشاريع القوانين المصادق عليها معدلة ومتممة لقوانين متعلقة بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، العدالة، الضمان الاجتماعي، المالية وكذا الدفاع.

جلسة المصادقة تمت بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، كمال بلجود، وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي. بالإضافة إلى وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني.

وتم التصويت خلال ذات الجلسة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 جوان 2021. والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021. وكذا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021. والذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. بالإضافة إلى الأمر رقم 21-02 المحدد للدوائر وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. كما تمت المصادقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.

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