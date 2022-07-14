قوجيل: لا ننتظر من يعلمنا حقيقة تاريخنا ونحن نفرق بين الاستعمار والشعب الفرنسي

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، إن “تاريخ الجزائر نعرفه و لا ننتظر الغير لتعليمنا إياه”. كما أضاف “نحن عشناه ونعرف الحقيقة “.

في حين، أوضح رئيس مجلس الأمة، أن “من 1 نوفمبر 54 حتى الاستقلال “كنا دائما نفرق بين الاستعمار والشعب الفرنسي”. كما أشار قوجيل خلال اختتام الدورة العادية، “الاستعمار الفرنسي تنقل بعد الاستقلال إلى فرنسا وأثر في العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا”.

وفي سياق مغاير، أكد صالح قوجيل، أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح بفضل الطريقة التي سطرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مضيفا أن الهدف هو الحفاظ على الاستقلال والحافظ على كلمة الجزائر في المحافل الدولية و”نحن دائما مع الحق وضد الباطل”.

كما قال قوجيل، إن هذا لا يكفي بل “يجب أن يدعم بالاستقلال الاقتصادي”. مذكرا بالمصادقة على قانون الاستثمار”.