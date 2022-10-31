قوجيل لـ”قطر”: الأولوية في سياساتنا لمن ساند ثورتنا ضد الاستعمار الفرنسي

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الاثنين، أن الجزائر تسترشد بمرجعيتها النوفمبرية في نسج علاقاتها. كما أوضح قوجيل، إلى أنها “تمنح الأولوية في وجدانها وفي تقاربها وسياساتها لمن ساند ثورتها ودعم شعبها”. و”وقف إلى جانبه في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي”.

وأشار قوجيل في حوار لوكالة الأنباء القطرية، إلى أن قطر في هذا تملك رصيدا كبيرا. تابعا “إذ لم تدخر جهدا في تقديم يد العون للجزائر من أجل استرجاع حريتها، وساندت نضالنا التحرري منذ بدايته بكل الوسائل”. و”هناك مواقف كثيرة، قامت بها دولة قطر الشقيقة تعبيرا عن وقوفها إلى جانب الشعب الجزائري”. و”استمرت إلى ما بعد استقلال الجزائر وتشكلت عبرها عقود من التعاون والتضامن والشراكة”.

في حين، نوه قوجيل لذات الوكالة، أن ترقية العلاقات بين البلدين تتم بسلاسة. مردفا “فكل الشروط والإمكانات والآليات متوفرة”. بالإضافة إلى “وجود إرادة سياسية صادقة من قائدي البلدين في هذا الاتجاه”. وقد تجسد “هذا في الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى دولة قطر”. من أجل “إعطاء زخم لهذه العلاقات المتميزة”.

ترقية العلاقات بين قطر والجزائر ستتجدد من خلال الشراكة الاستثمارية

كما، أوضح أن ترقية العلاقات القطرية-الجزائرية ستتجسد أكثر من خلال الشراكة الاستثمارية التي ازدهرت مع الانفتاح الذي تشهده الجزائر الجديدة. و”المناخ المشجع الذي هيأته منظومتنا التشريعية”. مشيرا في هذا الصدد إلى مصادقة البرلمان الجزائري على قانون جديد للاستثمار، “يكرس حرية الاستثمار ويتضمن تسهيلات للإجراءات ورفع للعراقيل البيروقراطية”. و”سيسمح بتوسيع الاستثمارات القطرية في الجزائر لتشمل قطاعات جديدة، مما سيدعم أكثر فأكثر العلاقات السياسية بين البلدين”.

وعن الاستثمار، أضاف رئيس مجلس الأمة “أننا نفتخر بكون دولة قطر من أهم المستثمرين في الجزائر”. و”لا يزال لدينا الكثير لنقوم به معا دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا وحتى رياضيا”.

وبشأن العلاقات بين البلدين على الصعيد البرلماني، قال صالح قوجيل، إن “العلاقات بين الجزائر وقطر لديها صدى طيب على المستوى الشعبي”. و”نحن البرلمانيون ممثلو الشعوب العربية، انعكاس صادق لمستوى ونوعية العلاقات التي تجمع بين دولنا”. “فعلى الصعيد البرلماني، تجمعنا ببرلمانيي دولة قطر علاقات جيدة وتتميز بالتفاهم حول العديد من المسائل”.