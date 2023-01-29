قوجيل: ما تعيشه فلسطين يتطلب منا الوقوف وقفة رجل واحد

أكد رئيس مجلس الامة صالح قوجيل اليوم الأحد خلال افتتاح الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن هذا اللقاء الهام الذي ينعقد في الجزائر لأول مرة جاء في مرحلة حساسة جدا.

وأضاف قوجيل أن أمامنا تحديات كبيرة وخطيرة في نفس الوقت. كما ذكر بتجربة الشعب الجزائري الذي واجه الاستعمار الفرنسي الغاشم وانتصرنا بالوحدة وكلمة استقلال الجزائر وهو ما نتمناه للشعب الفلسطيني لأن الوحدة سبب النجاح.

وقال ان اجتماع لقاء الأخوة الفلسطينيين في الجزائر وامضوا على اتفاق الجزائر. وهذا اللقاء انعقد قبل ايام فقط من انعقاد الجامعة العربية في الجزائر. مضيفا أن القضية الفلسطينية قضية تصفية استعمار وما تعيشه فلسطين في هذه الأيام الأخيرة يتطلب منا الوقوف وقفة رجل واحد.

وتابع صالح قوجيل أن الشعوب العربية والإسلامية معنية جميعا بالقضية الفلسطينية. مشيرا إلى أن الجزائر لم تتدخل يوما في الشؤون الداخلية للدول سواء الأشقاء أو الأصدقاء لكن ما يجمعنا هو نضال الشعب الفلسطيني.

وأضاف: “نحن حافظنا على كلمة الجزائر في المحافل الدولية. نساهم في الحوار والتقارب ونبقى أحرارا في موقفنا التحديات كثيرة وتحتاج تضامن الجميع. الجزائر مستعدة في كل مكان”.