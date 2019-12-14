قوجيل: نعيش اليوم ثمرة الوعد الصادق بإجتياز استحقاق وطني هام

اعتبر رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، اليوم السبت، أن الشعب الجزائري اليوم يعيش ثمرة الوعد الصادق بنجاح إجتياز الإستحقاق الوطني الهام.

وهنئ قوجيل، في بيان نشره المجلس، الشعب الجزائري إثر نجاح الانتخابات الرئاسية.

واعتبرها بمثابة تاريخ ستحفظه الذاكرة الوطنية في سجل انتصارات الأمة.

كما تقدم قوجيل بخالص التهاني إلى عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية المنتخب، متمنيا له التوفيق والسداد في المهام السامية الموكلة له.

وشكر رئيس مجلس الأمة بالنيابة، المترشحين، الذين تقدموا إلى الشعب الجزائري عبر هذا الاستحقاق وأبانوا عن روح مسؤولية عالية مقرونة برغبة بيّنة في خدمة الشعب.

وثمن قوجيل في السياق ذاته الدور الكبير الذي قامت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأشاد بجهودها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق التاريخي.

وهنأ الجزائريات والجزائريين بالنجاح المحقق كخطوة أولى في مسار بناء الجزائر الجديدة.

وكل المصالح التابعة للدولة التي سهرت على توفير أسباب نجاح الاستحقاق وتأمين العملية الانتخابية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، وقيادته المجاهدة.

واعتبر قوجيل، أن الجيش أوفى بما عاهد به الشعب الجزائري، وعمل منذ بداية الحراك الشعبي على تأمينه ومرافقته ليصل به اليوم إلى مبتغاه عبر الوفاء بالالتزام الدستوري وتمكين الشعب من ممارسة حقه السيد باعتباره مصدر كل السلطات في اختيار رئيس للبلاد.

وأشاد ذات المتحدث، بتضافر جهود المخلصين والغيورين على بلادنا من أجل إخراج الجزائر من مضيق أزماتها إلى بر الأمان بالتسلح باليقظة والحكمة والتبصر.