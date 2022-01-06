قوجيل: نُكذب تقرير البنك العالمي حول الجزائر.. هناك أرقام مغلوطة

كذب رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، التقرير الأخير للبنك العالمي حول الجزائر، مؤكدا إن هناك أرقاما مغلوطة وردت فيه، عن الواقع في الجزائر.

وقال قوجيل في كلمة له اليوم الخميس، بجلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة: “يجب علينا أن نكون متحدين على كلمة واحدة. خصوصا فيما يخص الجوانب التي تمس أمن واستقرار البلاد”.

وحول التغييرات التي وردت في الدستور، قال رئيس مجلس الأمة، إن الدستور يشكل حاليا مرجعية. مضيفا أن التغييرات التي وقعت في الدستور، جاءت بغرض بناء الدولة الحقيقية.

ومن جهة أخرى، قال قوجيل، إن الممارسة الديمقراطية تتم من خلال الأحزاب، والشعب هو الفيصل الأول في برامجها.

مشددا على أنه يجب على المعارضة، أن تكون معارضة مسؤولة. كما يجب على الأغلبية أيضا أن تكون مسؤولة.

وأشار رئيس مجلس الأمة، إلى أن التحدي الكبير، هو مكافحة الرشوة والمال الفاسد. مشددا على ضرورة استئصال الفاسدين من الجذور لأنهم سبب كل العطب في البلاد. وأضاف قوجيل، أنه يجب أن تكون لدينا ثقافة الدولة سواء للمواطن أو المسؤول.

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وكان مكتب المجلس، قد استنكر ما تقوم به بعض الجهات، التي تسعى إلى التشويش على الجزائر. ومحاولة الإضرار بمصالحها كلما انتهت من محطة من المحطات.

كما يشجب مكتب مجلس الأمة القراءات القاصرة والمغلوطة لبعض الجهات لمضامين التقرير الصادر مؤخراً عن البنك العالمي. والتي هوت من خلالها إلى مستنقع بعض اللوبيات المتذمرة والناقمة على الجزائر. وهي بمثابة مجازفة غير استراتيجية ناهيك عن كونها قراءة سطحية انتقت للأسف ما يتواءم مع مكائدها من أجل تسويد المشهد وافتعال الندرة “الموجودة في مخيّلاتهم فقط”. ومن ثمّ انفلات الأسعار ونشر البلبلة وسط المواطنين.

وغفلت جملة وتفصيلاً عن كل المؤشرات الإيجابية الظاهرة للعيان والمتناقضة مع ما صدر عن ذات الهيئة سابقاً ومؤسسات مالية دولية أخرى. وهو ما حاول أشباه السياسيين والاقتصاديين ركوب أمواجه واستغلاله لأجندتهم المشبوهة. وهيهات هيهات أن يبلغوا مُناهم.

قوجيل: الجزائر النوفمبرية الأصيلة ستبقى عصية على الخصوم والأعداء

كما يؤكد مكتب مجلس الأمة، على أن الجزائر النوفمبرية الأصيلة ستبقى عصية على الخصوم والأعداء والحاقدين من أذناب مستعمر الأمس. ويجدد دعوته إلى الفواعل الوطنية إلى توحيد الصفّ وتغليب المصلحة الوطنية من أجل الوقوف في وجه المؤامرات وحملات العداء المستهدفة لمؤسسات الدولة ورموزها واستقرارها.

ويحثّهم إلى عدم الاستكانة لدُعاة الفوضى والفتنة، الدّاعين لوأد العقل ومحاربة منطق التقويم. ولا للانقياد إلى أطراف خارجية أصبحت تعرب عن انزعاجها علانية من الخطوات والمكاسب التي تُحرزها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما شدد مكتب مجلس الأمة، على أنّ قدر الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون سيكون كما كان شأن أسلافها من الشهداء والمجاهدين، هو الريادة والمجد والمكانة والعُلا في كل حين.