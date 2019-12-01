قوجيل يتسلم التقرير السنوي لحقوق الإنسان بالجزائر لسنة 2018

تسلَّم صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأحد، نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان بالجزائر لسنة 2018

وعملاً بأحكام الدستور، إستلم قوجيل التقرير من بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقد أطلع بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، على مضامين التقرير السنوي المسلم له، المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الجزائر خلال سنة 2018، وهي الحالة التي تكرس الجزائر كدولة حققت نتائج ملموسة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وتسعى جاهدة من أجل التقدم أكثر في هذا المجال وعلى جميع المستويات.

دعا قوجيل إلى مواصلة تدعيم وتعزيز العمل الذي تقوم به كل المؤسسات التي تعني بمجال تطوير وتفعيل الآليات الخاصة بحماية وترقية حقوق الإنسان في بلادنا وتمكينها من تبوء الريادة وهي الدولة التي لم تغفل أبدا العناية بحقوق الإنسان حيث كرست ذلك في بيان الفاتح من نوفمبر 1954.

وذكر بأن بيان الفاتح من نوفمبر 1954 هو المرجعية الأساس في حماية وترقية حقوق الإنسان ببلادنا.

وشدد صالح قوجيل على أن قدر الجزائريات والجزائريين هو مواصلة المثابرة والعمل من أجل الريادة في جميع المجالات بما فيها حقوق الإنسان.