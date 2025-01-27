قوجيل يتسلم تقريري فوج العمل المكلف بالنظر في مشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات

تسلم رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الاثنين، التقريرين اللذين أعدهما فوج العمل المكلف بالنظر في المشروعين التمهيديين للقانونيين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، استقبل منسق وأعضاء فوج العمل المكلف بالنظر في المشروعين التمهيديين للقانونين العضويين المتعلقين. بالأحزاب السياسية والجمعيات. الذين سلموه التقريرين المتضمنين الملاحظات والاقتراحات المقدمة بشأن المشروعين التمهيديين. حيث قدم تشكراته على العمل المقدم في الآجال المحددة له.

وفي ذات الصدد، أكد على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لهذين المشروعين ومبادرته بتوسيع الاستشارة إلى غرفتي البرلمان والأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني. للنظر فيهما وتقديم الملاحظات والاقتراحات بشأنهما. وصولا إلى “مبتغى تنظيم أكثر فعالية. ونجاعة للعمل السياسي وتكريس ممارسة الديمقراطية. وتشجيع العمل التطوعي بدءا من القاعدة على مستوى الأحزاب السياسية والجمعيات. في إطار تأطير المشهد السياسي والحركة الجمعوية لبلادنا”.