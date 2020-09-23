قوجيل يعرب عن اعتزازه وتقديره لموقف رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية

أعرب، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، عن اعتزازه وتقديره لموقف رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية.

وشدد قوجيل، خلال اجتماع لهيئة التنسيق، على أن الموقف المعلن من طرف رئيس الجمهورية هو موقف مسنود من طرف الشعب الجزائري بمختلف أطيافه، وهو الموقف الذي ينم عن ثبات وأصالة.

وقال قوجيل ان الرئيس استجمع فيه كل موروث الجزائر في تعاطيها مع هذه القضية.

مضيفا انه “يتواءم مع الإرث النوفمبري الخالد”.

واكد قوجيل على أن الدولة الجزائرية “تلج في تعاملها مع مختلف القضايا وعلى الدوام من الباب الواسع وليس من النافذة”.

وأشار قوجيل أن “هي مواقف تجعل المواطن الجزائري مرفوع الرأس ويشعر بالاعتزاز والفخار بجزائريته وبدولته واستقلالية قرارها السياسي”.

اللقاء، شكّل سانحة أسدى من خلالها رئيس مجلس الأمة بالنيابة إلى أعضاء هيئة التنسيق والمراقب البرلماني ومن خلالهم إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس توجيهاته بضرورة مضاعفة الجهود بما تُمليه المصلحة العليا للوطن ومن أجل التمكين بالفعل للجمهورية الجديدة عبر المشاركة الشعبية الواسعة في هذا الاستحقاق الهام والحاسم.

وفي الختام، شكّل اجتماع هيئة التنسيق لمجلس الأمة سانحة للإعلان عن إصدار مجلس الأمة الجديد الموسوم بـ “الجزائر تشهد يوم الوغى، نوفمبر يعود، مساهمات في زمن التغيير، مواقف ورؤى”.

وهو الإصدار الذي يوثق لمرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال، وذلك خلال الفترة ما بين 09 أبريل 2019 إلى نهاية أوت 2020.