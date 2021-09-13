قوجيل يعزي عائلة الفقيد المجاهد محمد قديد

بعث رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، برسالة تعزية لأسرة المجاهد محمد قديد،الذي توفي، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ91 عاما. وأكد قوجيل، أن الجزائر تفقد برحيله “أحد أبنائها البررة الذين وهبوا حياتهم عبر سنوات طويلة أثناء الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي”.

وقال رئيس مجلس الأمة في رسالة التعزية، “بعميق الأسى، تلقيت نبأ انتقال المغفور له بإذن الله، الأخ المجاهد قديد محمد”. تابعا “رفيق الشهيد قويسم عبد الحق، إلى رحمة الخالق وعفوه”.

وأضاف قائلا،”وأمام هذا المصاب الأليم، ليس لي إلا أن أعرب لكافة أفراد عائلته الكرام عن صادق التعازي وخالص المواساة”. تابعا “سائلا الله العلي القدير أن يجتبي الفقيد فيكرم مقامه لديه وأن يغمر روحه بأنعام مغفرته”. كما “أدعوه جل وعلا أن ينزل على قلوبكم جميل الصبر والسلوان”.

للإشارة، انتقل إلى رحمة الله المجاهد عضو جيش التحرير الوطني، محمد قديد، عن عمر ناهز الـ91 عاما. وأوضح بيان وزارة المجاهدين أن الفقيد، يعد من مواليد 1930 بالتوميات (الحروش) ولاية سكيكدة. وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم، بمسقط رأسه، قبل أن يلتحق بمعهد الكتابة بقسنطينة. لينتقل بعد ذلك إلى جامع الزيتونة بتونس، أين حاز على شهادة الأهلية.

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