قوجيل يعزي في وفاة العميد رشيد حراث

قدم رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، تعازيه ومواساته إلى أسرة المدير العام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية، العميد رشيد حراث، الذي وافته المنية أمس الأحد إثر حادث مرور أليم.

وجاء في رسالة التعزية: “بأسى وأسف علمت بنبأ انتقال المرحوم العميد رشيد حراث إلى جوار ربه اللطيف الكريم. بوأه الباري سبحانه وتعالى مقاما عاليا في جنات الخلد وأمطره بوابل من خزائن رحمته التي وسعت كل شيء”.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم رئيس مجلس الأمة إلى أسرة الفقيد وأهله والى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بتعازيه الحارة ومواساته الخالصة.

متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى أن “يحتسبه مع من سبقوه على مسيرة الإخلاص للوطن في الجد والمثابرة والعمل”. وسائلا المولى جلت قدرته أن “ينزل في قلوب أهله جميعا الصبر الجميل والسلوان العظيم”.