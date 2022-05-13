قوجيل يعزي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق

بعث صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، برسالة ببرقية تعزية ومواساة إلى أسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق.

بهذه المناسية الالمية كتب صالح قوجيل “أعزي نفسي في الاخ الرفيق المجاهد محمد علاق المغفور له بإذن الله. وأتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس الأمة ، إلى عائلته وذويه، والى الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسرة الثورية. باصدق عبارات التعازي والمواساة، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران. ويسكنه جنات الخلد والرضوان، ويلهمنا على فراقه جميل الصبر، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.”

كما تضمنت البرقية “فجعت اليوم بخبر وفاة الأخ الرفيق المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق، رفيق الدرب الذي خبرت عن قرب خصاله الحميدة، والصاحب الأمين خلال المسيرة الثورية وفي كل المراحل التاريخية التي اجتزناها معا على طريق التحرر والسيادة وبناء الجزائر المستقلة .”

وتابع رئيس مجلس الامة بالقول “لقد كان المجاهد محمد علاق رمزا للتضحية والشجاعة والوطنية والصمود. وفيا لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة ، و مناضلا فذا في صفوف جيش التحرير الوطني. ثم قياديا في صفوف الجيش الوطني الشعبي اين نهل الشباب من خبرته وحكمته وتجربته الطويلة التي استقاها من مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات.”

طالع ايضا: رئيس الجمهورية يعزي أسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق