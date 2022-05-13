قوجيل يعزي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق
بعث صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، برسالة ببرقية تعزية ومواساة إلى أسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق.
بهذه المناسية الالمية كتب صالح قوجيل “أعزي نفسي في الاخ الرفيق المجاهد محمد علاق المغفور له بإذن الله. وأتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس الأمة ، إلى عائلته وذويه، والى الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسرة الثورية. باصدق عبارات التعازي والمواساة، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران. ويسكنه جنات الخلد والرضوان، ويلهمنا على فراقه جميل الصبر، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.”
كما تضمنت البرقية “فجعت اليوم بخبر وفاة الأخ الرفيق المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق، رفيق الدرب الذي خبرت عن قرب خصاله الحميدة، والصاحب الأمين خلال المسيرة الثورية وفي كل المراحل التاريخية التي اجتزناها معا على طريق التحرر والسيادة وبناء الجزائر المستقلة .”
وتابع رئيس مجلس الامة بالقول “لقد كان المجاهد محمد علاق رمزا للتضحية والشجاعة والوطنية والصمود. وفيا لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة ، و مناضلا فذا في صفوف جيش التحرير الوطني. ثم قياديا في صفوف الجيش الوطني الشعبي اين نهل الشباب من خبرته وحكمته وتجربته الطويلة التي استقاها من مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات.”
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قدم رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم الجمعة، تعازيه لأسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق.
وجاء في رسالة التعزية:”رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون يتقدم اليوم بتعازيه الخالصة لأسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق، وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.”
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رئيس الجمهورية يمنح مسكن و100 مليون سنتيم لعائلة شهيد الواجب عون الشرطة خديم محمد
رئيس الجمهورية يمنح مسكن و100 مليون سنتيم لعائلة شهيد الواجب عون الشرطة خديم محمد
كما و بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تنقل اليوم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم. الى بيت شهيد الواجب الوطني عون الشرطة خديم محمد، لتقديم واجب العزاء.
أين قدم عبد الحفيظ علاهم تعازي رئيس الجمهورية لعائلة شهيد الواجب “محمد خديم”. بالإضافة ذلك منح الرئيس تبون العائلة شهيد الواجب سكن إجتماعي. وايضا منحة مالية قدرت بـ 100 مليون سنتيم.
وكان رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، عزى بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة عائلة الفقيد عون الشرطة. خديم محمد، شهيد الواجب الذي توفي أمس بغليزان نتيجة حادث أثناء تأدية مهامه.
كما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن وفاة عون الشرطة خديم محمد، التابع لأمن دائرة زمورة ولاية غليزان. صباح يوم الثلاثاء، بعد تعرضه أثناء تأدية مهامه مساء أمس الاثنين. إلى حادثة دهس من طرف سائق شاحنة.
وعلى ذلك تم توقيف سائق الشاحنة المتهور. البالغ من العمر 22 سنة، من قبل مصالح أمن ولاية غليزان. والتحقيق في هذه الحادثة مفتوح تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.
وحسب بيان النيابة العامة لدى محكمة غليزان الحادث يعود إلى رفض سائق الشاحنة الامتثال لأمر التوقيف من طرف أفراد شرطة المرور.
على مستوى مفترق الطرق حي قدوري ببلدية زمورة. ليقوم بصدم الضحية وسحبه مسببا له إصابات بليغة. تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى غليزان، أين لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.