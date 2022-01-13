قوجيل ينصّب لجنة التحقيق في ندرة السلع ويشدد!

أشرف رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الخميس على تنصيب اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق بمعضلة ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. كما ستباشر اللجنة عملها ابتداء من 16 جانفي الجاري عبر 14 ولاية حدودية.

وترأس قوجيل، اجتماع لمكتب مجلس الأمة موسعا إلى رؤساء المجموعات البرلمانية وأعضاء من المجلس. كما قال “ستباشر اللجنة في مرحلة أولى، عملها اعتبارا من يوم الأحد 16 جانفي 2022 بالنزول إلى جميع الولايات الحدودية”.

ويتعلق الأمر بهذه المرحلة الأولى، بكل من ولايات: تبسة وسوق أهراس والطارف والنعامة وتلمسان وبشار وأدرار. إضافة إلى برج باجي مختار وتمنراست وإن قزام و ورقلة والوادي وإليزي وجانت. فضلا عن تنقلات أخرى إلى بعض الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة. كما تليها تنقلات للمدن الكبرى أيضا و”تنظيم لقاءات مع كل الهيئات والمتعاملين والمتدخلين في القطاعين العام والخاص وفعاليات المجتمع المدني.

في حين ذكّر قوجيل، أعضاء هذه اللجنة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وذلك بالنظر للـ”البعد الوطني الذي أضحت تكتسيه الحرب”. “التي أعلنتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية ضد مدبري هذه الأفعال اللامسؤولة الخارجة عن القانون والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم”.

كما شدد في ذات السياق، على “وجوب توحيد كافة الطاقات والجهود من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة لاتخاذ الإجراءات”. و”التي تبقى ضرورية من أجل معالجة مواطن الخلل وحبر الممارسات التي كانت سببا في ذلك”.

في حين دعا رئيس مجلس الأمة أعضاء اللجنة إلى “انتهاج أكبر قدر من الفاعلية والنجاعة”. موجها إياهم بأن تكون “جميع تنقلاتهم ونشاطاتهم بعيدا عن وسائل الإعلام ودون أية تصريحات”. إضافة إلى ضرورة “التحلي بمنتهى الموضوعية والجدية في هذه المهمة الوطنية أثناء البحث عن مكامن الخلل واستقاء الحقيقة والمعلومات”. “من السلطات الوصية والفاعلين في الميدان، فضلا عن توخي أقصى درجات الحياد”. و”ستعد اللجنة –يضيف قوجيل– تقريرا مفصلا في الموضوع يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية”.

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