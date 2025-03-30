قوجيل يهنئ إطارات وموظفي مجلس الأمة بحلول عيد الفطر

تقدم رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الأحد، بأخلص التهاني لإطارات وأعضاء المجلس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص التهنئة “بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يطيب لي أن أتقدم إلى كافة إطارات وموظفي وعمال مجلس الأمة، باسمي ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المكتب وأعضاء مجلس الأمة، بأخلص التهاني متمنيا للجميع عيدًا سعيدا مباركا، وداعيا الله أن يعيد على الجميع هذا اليوم الفضيل بوافر الصحة والسعادة”.

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