قوى التغيير تسلم أسماء مرشحيها وقرب حل العسكري السوداني

أعلن رئيس اللجنة السياسية، بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، اليوم الثلاثاء، أن قوى التغيير سلمت قائمة بمرشحيها للمجلس السيادي.

وكشف الكباشي، لموقع “سكاي نيوز”، عن صدور مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري السوداني قريبا.

للتذكير، تم منح مهلة 48 ساعة، لقوى الحرية والتغير، لإستكمال المشاورات، والإعلان عن مرشحيها الخمسة في المجلس السيادي.

وسيشرف المجلس السيادي، على مرحلة انتقالية في السودان، مدتها 39 شهرا، ويعين رئيس مجلس الوزراء، والذي ستختار ة قوى التغيير.

وسيعين رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس الوزراء، وولاة الولايات، وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، وسيتم تشكيل مجلس القضاء العالي.