قيادة أركان الجيوش الفرنسية تنشر صورا لعملية القضاء على دروكدال

نشرت قيادة أركان الجيوش الفرنسية، أمس، صورا قالت إنها للعملية التي أفضت إلى القضاء على أمير التنظيم الإرهابي “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، عبد المالك دروكدال، المعروف باسم “أبو عبد الودود”.

وتظهر في الصور التي يبدو أن طائرات من دون طيار قد التقطتها، صورا لسيارة رباعية الدفع، وسط منطقة غير مأهولة، محاطة بصخور ضخمة، وسط الصحراء.

وأوضحت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن من بين الذين كانوا برفقة دروكدال لحظة القضاء عليه، 3 إرهابيين آخرين، وسائقهم.

وقالت الصحيفة إن الإرهابيين الثلاثة هم ماليان وآخر من جنسية جزائرية، يدعى توفيق شايب.

ومعروف عن الإرهابي توفيق شايب الذي كان قبل سنوات يقود ما يسمى بكتيبة باتنة، وصدرت ضده عدة أحكام قضائية بالجزائر، أنه أصبحت قياديا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب، حيث أوكلت له مهمة الدعاية والتنسيق مع تنظيمات إرهابية أخرى وبعض قادتها، على غرار إياد غالي.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام فرنسية إن جثة دروكدال قد جرى دفنها من طرف عناصر من القوات الخاصة في الجيش الفرنسي، فور التأكد من هوية صاحبها.

ولم تكشف المصادر عن موقع دفن الجثة، مكتفية بالقول إنها تمت بمنطقة في شمال المالي.