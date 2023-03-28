قيادة الدرك الوطني تستحدث وحدات مطاردة على مستوى الطرقات

قامت قيادة الدرك الوطني بإستحداث وحدرات مطاردة على مستوى الطرقات، اين ستكون مهامها رصد وتوقيف مرتكبي المناورات الخطيرة بالطرقات.

وسيكون أفراد وحدات المطاردة مجهزين بدراجات نارية سريعة وسيارات مزودة يكاميرات لرصد وتصوير كل مخالفة أو مناورة.

هذا وتمكنت وحدات المطاردة من توقيف عدد من السائقين مرتكبي مناورات خطيرة.

وقامت قيادة الدرك مؤخرا بنشر فيديوهات ترصد مناورات خطيرة ارتكبها سائقون مخالفون قبل توقيفهم.