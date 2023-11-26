قيادي بحركة الجهاد: تمديد الهدنة الإنسانية في غزة خاضع لتقييم المقاومة

كشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، اليوم، إن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة خاضع لتقييم المقاومة الفلسطينية.

وفي تصريحات إعلامية، اكد ذات المتحدث أنهم ملتزمون بمصالح الشعب الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر.

كما شدد على أن المقاومة تسعى إلى وقف الحرب والتصدي لمخطط التهجير، ولن تسمح للاحتلال بتغيير شروط المقاومة الفلسطينية.