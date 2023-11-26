قيادي بحركة الجهاد: تمديد الهدنة الإنسانية في غزة خاضع لتقييم المقاومة
كشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، اليوم، إن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة خاضع لتقييم المقاومة الفلسطينية.
وفي تصريحات إعلامية، اكد ذات المتحدث أنهم ملتزمون بمصالح الشعب الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر.
كما شدد على أن المقاومة تسعى إلى وقف الحرب والتصدي لمخطط التهجير، ولن تسمح للاحتلال بتغيير شروط المقاومة الفلسطينية.
وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق، عن تسليم محتجز يحمل الجنسية الروسية للصليب الأحمر بناء على تدخل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكاننت القناة 12 العبرية إن المحتجزين ضمن الدفعة الثالثة سلموا إلى جيش الإحتلال، وهم في طريقهم لمعبر قريب من كيبوتس بئيري، وذلك بعد تسليمهم من قبل كتائب القسام إلى الصليب الأحمر.
ومن المخطط أن تقوم سلطات الاحتلال بالإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من الأطفال خلال الساعات القادمة بعد تسلمها الدفعة الثالثة من المحتجزين.