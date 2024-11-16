قيتون أساسيا لأول مرة ويبلغ الدور القادم من كأس فرنسا

سجّل اليوم السبت، اللاعب الدولي الجزائري، كيفن قيتون، أول ظهور له كأساسي رفقة ناديه ماتز الفرنسي، خلال الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وشارك لاعب “الخضر” الذي ضيع انطلاقة الموسم بسبب رغبته في الرحيل الصائفة الماضية. قبل تعرضه لإصابة، أساسيا في لقاء الدور الـ 7 لكأس فرنسا، أمام المضيف “أوبارناي”.

وحسم ماتز، المنتمي إلى الدرجة الثانية الفرنسية، بطاقة التأهل إلى الدور القادم. بعد الفوز بنتيجة 3-0، في لقاء غادره الدولي الجزائري، عند الدقيقة 84.

وقبل لقاء اليوم، لم يشارك قيتون، سوى في مناسبتين مع ماتز، كاحتياطي، وكان ذلك، أمام كان لمدة 11 دقيقة في الجولة 13 من “الليغ2″، وقبلها لمدة 76 دقيقة أمام “راد ستار”، برسم الجولة 11.