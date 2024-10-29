قيتون ضمن قائمة ميتز لأول مرة هذا الموسم

سجّل اللاعب الدولي الجزائري، كيفن قيتون، حضوره لأول مرة هذا الموسم، في قائمة مباريات ناديه ميتز، الناشط في “الليغ2” الفرنسية.

وكشف مدرب ميتز، ستيفان لي ميغنان، عن قائمة اللاعبين المعنيين. بالمواجهة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، أمام المضيف ريد ستار، والتي عرفت تواجد قيتون، لأول مرة هذا الموسم.

وكان لاعب الخضر، قد غاب عن أول 9 لقاءات من الموسم الجاري لـ “الليغ2” الفرنسية. بعدما ضيّع فترة التحضيرات الصيفية، وهو الذي سعى لمغادرة ميتز، بعد سقوطه إلى الدرجة الثانية، غير أن مساعيه باءت بالفشل.

وعاد بعدها قيتون، إلى أجواء التدريبات من بوابة الرديف، بعد إصابة زادت من متاعبه وحرمته من التواجد رفقة الفريق الأول للفريق الفرنسي.

ونجح في الأخير، في استعادة مستوياته، وكان حاسما في ودية الفريق الأول أمام نادي سيرانغ الناشط في الدرجة الثانية البلجيكية، التي فاز بها ميتز، بنتيجة 4-1، خلال فترة التوقف الدولي شهر أكتوبر الجاري، الأمر الذي دفع بالمدرب لي ميغنان، لاستدعائه لسفرية اليوم أمام المضيف ريد ستار، لأول مرة هذا الموسم.