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الرياضة

قيتون: “الفوز في أوغندا ضروري وجاهزون لتحقيقه”

بقلم محمد لمين صحراوي
قيتون: “الفوز في أوغندا ضروري وجاهزون لتحقيقه”
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رفع الدولي الجزائري، كيفن قيتون، التحدي قبل الصدام المرتقب غدا الثلاثاء، أمام منتخب أوغندا، لحساب الجولة 4 من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وسيكون الخضر، أمام حتمية الفوز أمام المنتخب المضيف. من أجل الحفاظ على آمالهم قائمة في التأهل إلى المحفل العالمي، وتعويض الهزيمة المفاجأة الخميس الفارط، أمام غينيا داخل الديار.

وعن ذلك، قال قيتون، في تصريحات خص بها “النهار” من مطار كامبالا الاوغندية: “من الضروري تحقيق الفوز، وسنفوز إن شاء الله”.

قبل أن يستدرك لاعب لانس الفرنسي: “سيكون لقاء معقدا مثل كل اللقاءات. ولكن نحن جاهزون من أجل الفوز”.

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