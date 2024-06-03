قيتون يغادر “الليغ1” ويلتحق اليوم بتربص الخضر

فشل الدولي الجزائري، كيفن قيتون، في قيادة ناديه ميتز الفرنسي، لتحقيق البقاء في “الليغ1” الفرنسية.

وتعادل ميتز، أمام ضيفه سانت ايتيان ثالث “الليغ2″، بنتيجة 2-2، في إياب لقاء الملحق، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين، بعدما انتهت في وقتها الأصلي، بتقدم ميتز بـ 2-1، وهي نفس النتيجة التي فاز بها سانت ايتيان ذهابا.

وشارك قيتون، بديلا في اللقاء الذي لعب مساء أمس الأحد، بداية من الدقيقة 69. فيما لعب زميله في النادي والحارس المعتزل دوليا، أليكسندر أوكيدجة، أساسيا إلى صافرة النهائية.

للإشارة فإن كيفن قيتون، مرتقب أن يحل اليوم الاثنين، بالجزائر تحسبا للالتحاق بتربص الخضر. الخاص بمواجهة غينيا هذا الخميس وأوغندا الاثنين القادم، في الجولتين 3 و4 من تصفيات مونديال 2026.