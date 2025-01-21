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الرياضة

قيتون يقترب من الدوري السويسري

بقلم محمد لمين صحراوي
قيتون يقترب من الدوري السويسري
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اقترب الدولي الجزائري، ولاعب نادي ميتز الفرنسي، كيفن قيتون، من خوض تجربة جديدة، في الدوري السويسري.

ويعيش صاحب الـ 28 ربيعا، وضعية صعبة رفقة ناديه ميتز، حيث لم يشارك في الموسم الحالي من “الليغ2” سوى في 7 لقاءات، من دون مساهمة تهديفية.

وكشف الإعلامي الجزائري، سمير جبالي، بأن غيتون، بات قريبا من مغادرة ميتز. والالتحاق بنادي أف لوزان، ثالث ترتيب الدوري السويسري للموسم الجاري.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن الصفقة ستتم في الأيام القليلة المقبلة، وتتضمن إعارة مع إمكانية الشراء نهائيا.

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