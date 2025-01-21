قيتون يقترب من الدوري السويسري

اقترب الدولي الجزائري، ولاعب نادي ميتز الفرنسي، كيفن قيتون، من خوض تجربة جديدة، في الدوري السويسري.

ويعيش صاحب الـ 28 ربيعا، وضعية صعبة رفقة ناديه ميتز، حيث لم يشارك في الموسم الحالي من “الليغ2” سوى في 7 لقاءات، من دون مساهمة تهديفية.

وكشف الإعلامي الجزائري، سمير جبالي، بأن غيتون، بات قريبا من مغادرة ميتز. والالتحاق بنادي أف لوزان، ثالث ترتيب الدوري السويسري للموسم الجاري.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن الصفقة ستتم في الأيام القليلة المقبلة، وتتضمن إعارة مع إمكانية الشراء نهائيا.

🚨Ligue 2 🇫🇷 🔜 Super League 🇨🇭 Kévin Guitoun Van Den Kerkhof, international algérien 🇩🇿, joueur du FC Metz devrait s’engager au FC Lausanne-Sport, actuel 3ème de la Super League Suisse! La signature devrait se faire dans les prochains jours, prêt + OA. #fcmetz #ligue2… pic.twitter.com/8yR2XVl3yX — Samir Djabali (@DjabaliSamir) January 20, 2025

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