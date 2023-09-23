قيتون يكشف تفاصيل انتقاله إلى ميتز الفرنسي

تحدث الدولي الجزائري، كيفن قيتون، عن تفاصيل انتقاله في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، إلى ميتز الفرنسي، قادما من باستيا الناشط في “الليغ2”.

وكشف مدافع الخضر، بأنه تلقى العديد من الاتصالات الصائفة الماضية، وأنه كان يتوقع الرحيل عن باستيا، مضيفا: “لكن قبل كل شيء كنت أنتظر اقتراحت ملموسا، وهذا ما حدث مع ميتز”.

وأضاف قيتون، في تصريحات خص بها صحيفة “ريبيبليكان” الفرنسية: “قدم لي مسؤولو ميتز المشروع، وكانوا مباشرين للغاية.. أخبروني أنهم يريدونني وقد حدث ذلك بشكل طبيعي، وأنا سعيد للغاية”.

وواصل الدولي الجزائري: “كنا على بعد يومين فقط عن نهاية الميركاتو، ولكن يكن أحد يعرف ما سيحدث.. تحدثنا عن المباراة القادمة، والقليل عن مستقبلي”

وأضاف قيتون، الذي بصم الأسبوع الماضي، على أول ظهور له في “الليغ1” ضمن مشواره الكروي: “كنت أعلم أن ميتز أبدى اهتماما، لكن وكيل أعمالي هو من سير الأمور، ثم حدث الأمر فجأة استقلت الطائرة بعد ساعتين لأوقع عقدي”.

وعرج لاعب الخضر، للحديث عن لقاء الجولة الـ 6 من الليغ1، الذي سيستضيف فيه ميتز غدا الأحد، نادي ستراسبورغ في داربي شرق فرنسا، وقال: “أنا جد متحمس، لأنني أعلم بأن الأجواء ستكون نارية، والمباراة ستكون قوية في ملعب “سانت سيمفوريان” ونريد الفوز بها”.