قيتون يقترب من تحقيق حلم اللعب في “الليغ1”

اقترب الدولي الجزائري، ولاعب نادي باستيا الفرنسي، كيفن قيتون، من تحقيق حلمه باللعب في الليغ1 الفرنسية.

وكشف الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر” بأن قيتون، سيغادر رسميا نادي باستيا الصائفة الحالية.

كما أوضح الصحفي ذاته، بأن صاحب الـ 27 ربيعا، سيكتشف أجواء الليغ1. من بوابة نادي ميتز الفرنسي.

للإشارة فإن لاعب الخضر، تألق بشكل ملفت للانتباه في الموسم الماضي من الليغ2، واختير الأفضل في منصبه مع نهاية الموسم.

وكان قيتون، قد أعرب في مناسبات عديدة، عن رغبته في اللعب بـ”الليغ1″ خلال الموسم الجاري، بعدما ارتبط اسمه بنادي لانس، غير أن الأخير لم يتقدم بأي خطوة رسمية لضمّه.