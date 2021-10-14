قيس السعيد: تونس دولة حرة ومن يتآمر عليها ستوجه له الاتهامات

فتح، الرئيس التونسي، قيس سعيد، النار، على المعارضين من المنابر الأجنبية، بالقول ان من يتآمر، على تونس يجب أن توجه إليه تهمة التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي.

وفي معرض حديثه، خلال الإجتماع الوزاري، اليوم الخميس، تطرق الرئيس قيس سعيد، إلى التأكيد على السيادة التونسية، مشيرا إلى ان القضية تتعلق بالشعب التونسي وحده، وتونس حرة مستقلة.

وجاء كلام، الرئيس قيس سعيد، خلال إشرافه، على اول إجتماع لمجلس الوزاراء، بحضور، رئيس الحكومة، نجلاء بودن.

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