قيس السعيد يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

إستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس السعيد اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، والوفد المرافق له.

وقدم قيس السعيد شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية على مواقفه الداعمة لتونس في هذا الظرف التاريخي الذي تمرّ به. ونوّه بدور الجامعة في الانتصار لمبادئ تونس الوطنية بما يُسهم في المحافظة على سيادة الدول العربية ويُعزّز وحدتها ويُرسّخ الأمن والاستقرار فيها.

كما شدّد السعيد على انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ورفضها لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربّص بمصالحها. مذكرا بتشبّثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان.

ومن جانبه، جدّد أبو الغيظ الإعراب عن ثقته في المسار الديمقراطي في تونس وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها. متمنيّا للقيادة التونسية النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي وتُحقق تطلّعاته نحو الاستقرار والنماء.

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