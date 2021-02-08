قيس سعيد: الجزائر وتونس شعب واحد وتحدوهما نفس الآمال

وجه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى 63 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

وحسب الصفحة الرسمية، للرئيس التونسي، فقد أعرب قيس سعيد، عن أصدق عبارات التّهاني وأخلص التمنيات بموفور الصّحة.

واستحضر التضحيات الجسام والملاحم النضالية للشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتونس والجزائر واستبسلوا دفاعا عن قيم الحرية والكرامة.

وأكّد على أن هذه الذكرى العزيزة ستظلّ مناسبة متجدّدة للتذكير بما يجمع البلدين من روابط الأخوة الصادقة.

وأشار أن هذه الذكرى ستظل صفحة مشرقة في التاريخ النضالي المشترك التونسي الجزائري.

حيث نستلهم منها قيم التضحية والتضامن والتآزر والتكامل وفاء للشهداء وحرصا على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كما جدد الرئيس التونسي، للرئيس عبد المجيد تبون العزم الدائم على مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق المستمر القائمة بينهما.

وبين أن تونس والجزائر شعب واحد ربطتهما عبر التاريخ أواصر عميقة في كافة المجالات وتحدوهما نفس الآمال لفتح آفاق جديدة.