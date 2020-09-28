قيس سعيد: زيارة الرئيس تبون لتونس ستقوي علاقات البلدين وتعزز انسجام مواقفهما

رحب رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، مسبقا باستقبال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتونس في الفترة القريبة القادمة.

وقال إن الزيارة ستضفي مزيدا من الزخم على العلاقات الثنائية وتعزّز الانسجام القائم في مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية.

وقد استقبل رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين، بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

ومثّل اللّقاء مناسبة أكّد خلالها الرئيس التونسي على الطابع الاستثنائي للعلاقات التي تجمع البلدين.

وشدّد الرئيس التونسي على أهمية تطوير التعاون في كافة المجالات، بما يستجيب لتطلعات وآمال الشعبين الشقيقين.

ودعا قيس سعيد إلى تذليل العقبات التي تقف حائلا دون الارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى المنشود.

وذكّر الرئيس التونسي بالزيارة الناجحة التي أدّاها إلى الجزائر شهر فيفري الماضي تجسيدا لحرصه على أن تكون أولى محطاته الخارجية.