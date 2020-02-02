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قيس سعيد: علينا بحث سبل تعاون أعمق حتى نحقق آمال الشعبين التونسي والجزائري

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قيس سعيد: علينا بحث سبل تعاون أعمق حتى نحقق آمال الشعبين التونسي والجزائري
بقلم نسرين محفوف

جدد رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، التهاني، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الرئاسيات.

وأكد في الكلمة التي ألقاها عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية، على تفاهم تام وتطابق في وجهات النظر، ومقاربة كل القضايا التي تم تناولها.

وأضاف “إني على يقين أننا سننطلق بنفس القوة والارادة في تحقيق آمال شعبنا في الجزائر وتونس”.

ودعا الرئيس التونسي الى استشراف أدوات جديدة في العمل المشترك، والبحث في سبل تعاون أعمق، حتى تتحقق آمال الشعبين.

وقال “نحن شعب واحد تاريخنا واحد ومستقبلنا واحد، وجسد واحد بل بنيان مرصوص”.


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