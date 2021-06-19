قيس سعيد يأمر بتركيز مستشفى عسكري ميداني بتونس لمواجهة كورونا

قرر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم السبت، تركيز مستشفى عسكري ميداني بالقيروان لمواجهة الوضع الصحي، نتيجة لانتشار عدوى فيروس كوفيد 19.ويأتي ذلك، لمعاضدة الجهود التي يبذلها الإطار الطبي و شبه الطبي بالجهة.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، فإنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الدولة التونسية، بتركيز هذا المستشفى بأسرع الأوقات.ستتحول وحدات من الإدارة العامة للصحة العسكرية بتونس، في الساعات القليلة القادمة إلى القيروان. للشروع في تركيز هذا المستشفى الميداني.

وكانت السلطات الصحية في تونس، قد اعلنت منذ أيام، دخول البلاد، في موجة رابعة من جائحة كورونا.وتحصي تونس 378982 إصابة بفيروس كورونا منها 13874 وفاة و330331 متعافي.