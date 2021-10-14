قيس سعيد يأمر بسحب جواز السفر الديبلوماسي للمروزقي

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، أنه قرر سحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي على إثر تصريحاته الأخيرة.

طالبا من وزيرة العدل فتح بحث تحقيقي في هذه التصريحات، مشددا على أنه لا مجال للتآمر على أمن تونس الداخلي والخارجي.

تجدر الإشارة، أن منصف المرزوقي، أثار تصريحات مناوئة للإجراءات المتخذة مؤخرا، من قبل قيس سعيد، أين حذر الشعب التونسي من تكرار السيناريو المصري.

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