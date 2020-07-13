قيس سعيد يستقبل بوقادوم ويستلم رسالة من الرئيس تبون

استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

وحسب بيان الرئاسة التونسية، فقد حمل بوقادوم، رسالة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره التونسي.

وكان اللقاء مناسبة للتطرق إلى الوضع في المنطقة وخاصة في ليبيا، حيث جدد الطرفان التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق على جميع المستويات من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز المحنة التي تمر بها بلادهم عبر وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.

وسجل بوقادوم بارتياح التطابق الكبير لموقف البلدين إزاء الأزمة في ليبيا وعزمهما على العمل معا من أجل تجاوز الانسداد الحاصل حاليا، باعتبار أن القضية الليبية مسألة أمن وطني بالنسبة إلى البلدين وأن المساهمة في معالجتها واجب يقتضيه المصير المشترك وحسن الجوار.

كما مثل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع بين تونس والجزائر في كافة المجالات والتي ينتظر أن تعرف دفعا جديدا بمناسبة زيارة الدولة التي سيؤديها الرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس في الفترة المقبلة.