قيس سعيد يهنئ الرئيس تبون بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم، نظيره الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون اثر الذكرى الـ67 للثورة التحريرية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن التهنئة جاءت عبر مكالمة هاتفية، أين قدم الرئيس التونسي تهانيه باسمه وباسم الشعب التونسي الشقيق.

وذلك بمناسبة الذكرى االـ67 للثورة التحريرية المجيدة، اين تمنى له وللشعب الجزائري دوام الرخاء والإزدهار.

ومن جهته شكر الرئيس عبد المجيد تبون، نظيره التونسي على سمو مشاعر الأخوة والصداقة.