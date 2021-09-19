قيس سعيد يُعزي الرئيس تبون في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من أخيه قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، قدم قيس سعيد، واجب العزاء في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليفة.

وبلغ قيس سعيد، الرئيس تبون، تعازيه لعائلة المرحوم ولكافة الشعب الجزائري مبتهلا للّه جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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