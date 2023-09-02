قيس سعيّد ينهي مهام مدير شركة أنبوب الغاز الجزائري العابر لتونس

أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمس الجمعة، أمرا يقضي بإنهاء مهام منصف الماطوسي كرئيس مدير عام للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، تم إقالة منصف الماطوسي، كرئيس مدير عام للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية، دون تقديم تفاصيل عن سبب القرار.

لكن الإقالة الأخيرة تأتي في خضم إصلاحات تقوم بها السلطات شملت إقالات لعدد من المدراء العاميين لمؤسسات عمومية.

وينهي القرار أيضا مهام الماطوسي كرئيس مدير عام لشركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.

وبات لخط الأنبوب القادم من الجزائر أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا وايطاليا نتيجة تداعيات الحرب الروسية في اوكرانيا وما ترتب عنه من توقف إمدادات الطاقة الروسية وبحث اوروبا عن بدائل في إفريقيا.

وتشرف الشركتان التونسيتان (حكوميتان) على إدارة الجزء العابر لتونس من خط الأنابيب العابر للمتوسط (ترانسماد). وهو خط أنابيب غاز طبيعي يمتد من محافظة الأغواط الجزائرية مرورا بتونس. ووصولًا إلى جزيرة صقلية ومنها إلى الأراضي الإيطالية، ليمتد بعدها إلى سلوفينيا.

ويمتد الأنبوب على مسافة ألفين و500 كيلومتر، منها 370 كيلومترا على التراب التونسي.

وتعتقد السلطات التونسية ان بعض المدراء العامين لعدد من المؤسسات العمومية فشلوا في مواجهة بعض الملفات وتجاوز الأزمات التي عصفت بقطاعاتهم وانه وجب احداث تغييرات هامة في صلبها.

وفي شهر جويلية الماضي أقال الرئيس قيس سعيد مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، من مهامه.

والشهر الماضي أقال الرئيس التونسي المدير العام لديوان الحبوب، بشير الكثيري وتكليف سلوى بن حديد الزواري بالمهمة. في خضم ازمة غير مسبوقة في مادة الخبز. وحديث عن وجود لوبيات احتكار وكارتالات للتحكم في القطاع.

ويرى مراقبون أن بعض القطاعات الحيوية في تونس تحتاج لاصلاحات هيكلية من خلال التخلي عن اسماء قديمة على راس بعض المؤسسات الوطنية لم تستطع ايجاد حلول لبعض الازمات.