قيطوني:الجزائر أنشأت مركزين للهندسة والأمن النووي

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني،أن الجزائر حاليا تستغل مفاعلين نووين، للبحث والتدريب في مجال الطاقة النووية السلمية.

قائلا أن المفاعلين يقعان في كل من درارية بالجزائر العاصمة، والثاني يقع في البيرين بولاية الجلفة.

وذكر الوزير خلال ندوة صحفية في أشغال الندوة الدولية حول المراكز الوطنية للمعطيات ، أن الجزائرأنشات معهدا جديدا للهندسة النووية.

وأضاف الوزير، أن المعهد دخل حيز التنفيذ بداية العام 2011 وهو مخصص للتكوين في مجال الهندسة النووية والبحث وتوليد الكهرباء.

وذكر الوزير،أن عام2012 شهد،إنشاء مركز تدريب وعم الأمن النووي وهو يدخل في سياسية التكوين في مجال الأمن النووي.